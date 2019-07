Zkažené rande, drsná nehoda a vychytralý pachatel! Kdo zabil oblíbeného doktora?

Premiérová Policie Modrava s názvem Nehoda začíná jízdou v autě, které se dostane do nekontrolovaného smyku a vyletí z vozovky přímo do pole. Přivolaní policisté vytáhnou z auta doktora Prokeše, kterému už bohužel doktoři nedokážou pomoci. Při prvotním ohledání automobilu zjistí, že někdo oběti povolil kolo, to v zatáčce nevydrželo a muž tak nemohl nic dělat. Zbývá přijít na to, kdo měl zájem, aby se staršímu pánovi něco takového stalo. Na co tým Jany Vinické přijde?





Zdroj: TV Nova

Zdroj: TV Nova

Zdroj: TV Nova

První kroky policistů vedou k Prokešově manželce. Má snad ona prsty v jeho vraždě? A kdyby ano, jaký by měla důvod? Po pohřbu Jana Vinická s Kamilem Sedláčkem zahlédnou doktorovu ženu, jak nasedá do auta k milenci. Jedná se tedy o odstranění nepohodlného manžela? Nebo je pravda někde úplně jinde?Do hledáčku policistů se dostává i Prokešův obchodní partner. Kdyby mu celá firma spadla do klína, měl by vystaráno. Dokázal by ale zinscenovat něco takového, jako je vražda kolegy?Jana Vinická se bude ptát také u paní Tůmové, které vlivem špatné diagnózy, zemřela dcera. Viníkem podle rodiny měl být právě doktor Prokeš. Mohla se rodina chtít tímto způsobem pomstít za smrt dcery?Epizodu s názvem Nehoda sledujte v pondělí 22. července ve 20:20 na Nově!